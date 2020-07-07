為了避免65歲以上長者不知道自己買到投資型保單，金管會7日公布預告修正相關法規，將高齡保戶購買投資型保單必須錄音錄影的年齡規定，從70歲降為65歲，該規定從2020年9月1日起上路。

保險局從2018年11月就開始要求70歲以上投保「投資型保單」要錄音錄影，且要保留五年，以防阿公阿嬤被誤導，將退休金重壓投資型保單。但因應財委會立委要求，金管會將錄音錄影年齡降到65歲，並且在2020年1月又擴增到有「解約金」的保險商品也要一併適用。

金管會保險局副局長張玉煇表示，為強化保險業對於高齡客戶銷售投資型保險商品的控管，保障高齡消費者的投保權益，已完成保險業招攬及核保理賠辦法修正的研議，近期將辦理預告14日。

張玉煇說，這次修正重點，包括第一，將保險業銷售投資型保險商品給客戶的銷售過程，應以錄音或錄影方式保留紀錄的客戶年齡門檻，從70歲修正為65歲。第二，將保險業銷售投資型保險商品給客戶，應評估適當性的客戶年齡門檻，自70歲修正為65歲。第三，明定這次修正條文從今年9月1日施行。

金管會表示，法規預告雖只有14天，但因考量到保險業者必須更換系統設備等，因此，將從9月1日起上路，

另外，為因應純網路銀行之設置、提升網路投保便利性及強化對消費者權益之保障，金管會也研擬「保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法」共修正7條，其中，明定純網銀可以兼營「保險代理或經紀業務」且只能辦理網路投保業務。

金管會還規定，為確保消費者充分瞭解投資型年金保險商品內容及投資風險，以保障消費者權益，明定保險代理人公司保險經紀人公司代理銷售或洽訂之人身保險商品如屬投資型年金保險，應建立相關控管機制，並應全數進行電話訪問。

(工商 )