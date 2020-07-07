上櫃觀光股山富旅遊（2743）受到疫情受控、國旅市場回溫，6月營收1183.7萬元，年減97.12%、較5月營收大幅成長，月增2966.58%。累計今年上半年營收7.52億、年減70.98%。展望後市，全台解封，山富全員拼國旅，希望藉由完整的國內及離島行程銷售，全力衝刺業績。

國內新冠肺炎疫情雖趨緩，但國際上仍有二次疫情爆發的疑慮，觀光局日前要求全台旅行社，出團及接待國外旅遊團禁令延長至7月底。山富順應政府防疫政策，機動調整全體員工工作內容，全力衝刺國旅業務。董事長陳國森表示，國內有很多值得旅遊去處，既然出不了國，在國內也可以玩得跟國外一樣盡興、輕鬆，將開車的任務交由專業司機，導覽的工作交給稱職的領隊，好好享受出遊的每分每秒。

搶攻國旅商機，山富陸續規畫推出輕旅行一日遊、並以近來正夯的露營、單車、登山、部落體驗等主題規劃設計遊程，帶領國人細細體會臺灣在地風情，在這段不能出國的日子，深入結合文化美食，帶客人領略臺灣之美。

除島內旅遊之外，山富亦推出多條離島遊行程，讓客人可以搭配7月起的安心旅遊補助方案可加碼補助1000元。其中澎湖適逢一年一度舉辦的國際海上花火節，成為近期山富熱賣國旅行程。

山富董事長陳國森表示，以往澎湖5至9月為旅遊旺季，今年已提前至4月並延長至10月底，目前澎湖機位和房間更是一位難求。山富為提供消費者完整的旅遊服務，保留機位每天出發外，從民宿到飯店保證有房，以最高規格來服務消費者。

山富並規畫包裝赴金門、馬祖、蘭嶼和綠島遊程，搭配特殊地理景觀、古老聚落、戰地風情、網美打卡景點、特色美食等主題，並讓遊客體驗原住民文化及當地純樸民情。

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