出社會後，求職是大多數人所要面對的人生階段，就算幸運找到工作，也難免會遇到要轉換工作的時候，有位民眾想轉換跑道，正困擾是否該先投履歷，等確定找到工作後再提離職。對此網友一面倒說：當然可以！

原PO在PTT「WOMENTALK」板表示，才近新公司不到一個月，卻不太滿意目前區域配置，想換工作，卻又想賺錢，考慮先投履歷，等新公司面試上後再提離職，希望這樣不會給原公司造成困擾「不知道這樣行不行？」

貼文一出，沒想到網友想法一面倒，認為「當然可以！」身經百戰的過來人紛紛大吐經驗談表示「最好是邊做邊找，因為如果裸辭，你找工作會比較有壓力」到時擔心空窗期拖太久，到時候又隨便抓間上班去。甚至有人說「應該說， 沒找到新工作你敢離職？」

網友指出，待業中對求職不利，被雇方問為何待你還得好好解釋，所以基本上，在還沒找到新工作前先不要離職，也是給自己留點退路。「本來就要這樣！才有籌碼跟新公司談判（待遇）」、「今年疫情這樣敢空窗離職的，我只能說是神人」。

(中時電子報)