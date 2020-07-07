金管會7日宣布，同意上海商銀向越南主管機關申請設立「北寧代表人辦事處」。金管會銀行局副局長林志吉指出，目前已有13家銀行分別於胡志明市、河內、同奈等地，設立11家代表人辦事處、12家分行及1家子銀行，但還有11家銀行、共11家分行欲登越南，尚未被當地主管機關核准，其中等最久的是中國信託河內分行，自2005年8月金管會核准設置後，至今都還未被越南獲准。

林志吉指出，上海商業儲蓄銀行考量越南與台灣經貿關係緊密，規劃設立北寧代表人辦事處，北寧位處河內、海防之間，可就近掌握台商金融需求及當地市場動態，協助企業營運擴展、深耕東協市場，並進一步拓展該行金融服務網絡。

林志吉表示，上海商業儲蓄銀行現已設有香港、越南同奈、新加坡等3家分行，及泰國曼谷、柬埔寨金邊、印尼雅加達等3家代表人辦事處。

據銀銀行局統計，國銀2019年全年在越南獲利達33.2億元，2020年前3月獲利為7.4億元、較去年同期的8.7億元衰退15％。

(工商 )