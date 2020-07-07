投信法人分析，就國際環境來看，目前全球熱錢與資金充沛程度堪比2008～2009年，持續有利風險性資產表現，另外，WTI期貨彈回35～40美元區間，美國聯準會(Fed)開始買公司債，違約風險已可控；不過，亦需留意變數，包含二次疫情、中美貿易戰、川普民調落後等，這將是第三季股市最大變數。就技術面來看，台股漲多之後，第三季震盪幅度將加大，指數衝高後，修正可能性大增，投資人短線追高宜留意風險。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，就長線角度分析，疫情與油價造成的衝擊，今年第一季可能是企業獲利谷底，第二季可能是歐美經濟谷底，預期下半年全球景氣逐步復甦。

不過，急單效應後可能的庫存調整，加上中美貿易戰再度升溫，預估短線類股輪動與高檔震盪機率高，預期第四季至明年第一季指數仍有表現機會，因此若第三季指數拉回，仍是長線的買點。

類股操作上，預期第三季部分傳產股可望成為資金避風港，科技股則為個股表現，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等。

(工商 )