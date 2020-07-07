港府6日公布針對《香港國安法》43條的實施細則，當中點名「台灣政治性組織及其代理人」，引來蔡英文總統、陸委會等台灣官方批評。對此大陸國台辦7日晚表示，43條細則必要而即時，民進黨作賊心虛，對香港國安法和實施細則說三道四，肆意汙衊，再次暴露其圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求台獨的險惡用心。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日表示，《香港國安法》是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，確保一國兩制行穩致遠的重要舉措，必將有力打擊亂港分子和分裂勢力，有效防控國家安全風險。

她稱，43條細則非常必要而即時，民進黨作賊心虛，對香港國安法和實施細則說三道四，肆意汙衊，再次暴露其圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求台獨的險惡用心。任何插手香港事務、攻擊一國兩制、分裂國家的企圖注定失敗。

蔡英文總統7日對《香港國安法》43條細則表示，必要時會對國民和我們國家相關組織發出警訊和指引，讓他們不要因此受到傷害，如果香港國安法的施行對國家造成傷害或有不合理現象，也會考量反制措施。

陸委會對此則表示，這形同極權政體無限擴權的思想審查，呼籲香港方面應依雙方協議保障駐港機構不受任何政治干擾；呼籲相關方面切勿無限上綱、輕舉妄動，破壞台港及兩岸關係，並會採取一切可能的行動，保障我機構及國人在港應有權益與自由安全。

(旺報 )