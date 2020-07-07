PF32開拓動漫祭日前在花博舉辦，現場卻有一名李姓女子不僅沒穿內褲，更是先後掀裙、張開兩腿供人拍攝，引發軒然大波，更被踢爆是「假Coser」，慘遭網路圍剿，更有網友挖出李女平日的照片以及素顏照片，大喊「我OK，你先請」。
李女在動漫祭上大露「黑森林」，引發近萬名網友圍剿，更遭Coser界踢爆是「假Coser」，意圖抹黑Coser。事件曝光後，李女不但沒認錯，反而高分貝反嗆「我就是在做自己」、「這是臨時起意的社會實驗」、「C圈破麻只會在意場次不見，可悲」，表示自己沒在怕。
網友群起圍剿李女，並翻出李女之前的各種直播正面照片以及素顏照，留言大酸：「我OK，你先請」、「化妝真的是萬能...」、「這個我真的不行」，但也有人表示：「可以批評行為，但不要人身攻擊」、「身材是真的不錯啦」、「沒必要拿長相做文章」。
李女也在臉書粉絲團表示，承認自己素顏確實不好看，但有自信能用化妝彌補，更強調動漫祭當天原本沒打算給拍，因此妝全掉光才沒補，呼籲粉絲們別跟網友吵架，否則可能因此遭告。
(中時電子報)
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