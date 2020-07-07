行兇一幕全被錄下！美國紐約一名29歲年輕爸爸，日前下午牽著6歲女兒過馬路，突然一輛轎車緩慢靠近，車窗伸出一把手槍，下一秒朝這對父女開槍，隨即開車逃逸，而年輕爸爸重傷不治身亡，兇手射擊的震撼影片也曝光。
死者安東尼（Anthony Robinson）5日下午，牽著女兒行經布朗克斯（Bronx），父女倆過馬路快到達另一頭時，一輛轎車駛近安東尼，在大家毫無防備之下，拿出手槍朝安東尼開槍，從曝光的影片中，安東尼當時背對兇手，槍案發生後就倒地不起，倒在地上看起來相當痛苦，女兒則是快速跑往人行道。
紐約警察局長羅德尼（Rodney Harrison）公開行兇影片後，在推特上表示，「兇手多次襲擊被害者，導致男子死亡」，希望民眾可以提供線索，警方也會盡速逮捕兇手，阻止犯罪繼續發生。
最近美國許多地區相當紛亂，根據外媒報導，紐約7月4、5日兩天，已經發生8件兇殺案，還有至少49起槍擊案，與去年6月相比，犯罪率狂飆130%，讓所有居民人人自危。
文章來源：dailycaller
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。