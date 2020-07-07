有媒體在今年2月披露，為滿足蔡政府的2025綠能2成目標，台糖將砍百萬顆樹設置光電板，報導影片在經過立委高金素梅的分享下，更突破80萬人次點擊，就連央行前總裁彭淮南都感到震驚，並向農委會主委陳吉仲致電詢問，「吉仲你不是很注重環保嗎？這百萬棵樹你砍得下去？」不過陳吉仲今天回應，「我一顆都沒砍」，強調農委會絕不同意砍電種樹，具有生態價值的林相，不管是現在還是未來，農委會都不會砍。

政府2002年起推動平地造林，但為期20年的獎勵將於明年到期，近年來蔡政府大力推動綠能，因此不時有台糖將砍上萬顆樹種電的消息傳出。

陳吉仲今天大動作召開記者會澄清，強調台糖所提出的砍樹種電計畫，已在今年3月27日被農委會退回，未來已成林、具棲地與生態價值的區位都會魚已保留，屬於短期經濟林或不具經濟效益的區位，則會恢復農業生產，或適度發展太陽能光電。

陳吉仲自爆，這則影片當初被瘋傳後，一度驚動央行前總裁彭淮南，當時還親自致電給他，彭淮南說：「吉仲你不是很注重環保嗎？這百萬棵樹你砍得下去？」但陳強調，影片中的砍百萬棵樹根本不是事實，「因此我向彭淮南說我一顆都沒砍。」

陳吉仲說，已要求林務局在兩個月內完成1萬3768公頃的生態價值調查，接下來將依照林相的生態價值區分，已種樹成林、具棲地與生態價值的區位將現地保留，屬於短期經濟林適合農作的區位將恢復農業生產使用，至於地利條件不佳區為則進行評估，若評估通過將供太陽光電做使用。

此外，有關台南有機蔬菜園區、屏東毛豆產區的光電開發計畫，因架設光電板恐對農作物產生巨大影響，陳吉仲強調，這兩項開發案都已在3月30日退回，台糖至今都沒有再送審，絕對可以保障農民的生產權益。

(中時 )