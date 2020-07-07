為了提振市場信心，各國政府顯示出對應疫情與經濟衰退的決心與行動力，金融市場資金充沛，支撐風險性資產行情。不過，全球金融市場漲多，易受到消息面影響而拉回，未來需留意中美衝突隨著香港國安法通過與美國總統大選選情似有增溫跡象，此外，由於美國第三輪財政刺激方案推出的額外失業保險金將於7月底到期，後續發展亦將干擾盤面。投信法人建議，面對投資環境仍充滿變數，想要資產兼具抗風險與報酬的投資人，不妨以多元配置投資

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，2020年企業獲利衰退已成事實，本益比飆高也被投資人忽略，股市提早反映2021年的經濟基本面、企業獲利的好轉。由於政策作多力道不減，疫情、政治事件對大盤的影響性應屬有限，拉回反而是進場的時機。

目前關注的重點轉向公司未來展望，分析師普遍預期明年將呈現爆發性成長，在市場信心逐漸恢復，全球資金豐沛以及政府、央行積極救市下，各類資產皆有表現機會，建議可採股債多元布局策略，建議股債比可採55：45，股市方面，看好經濟成長動能相對穩健的美股，債券方面，則看好受惠美國聯準會(Fed)無限QE的美債與投資級債券。

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