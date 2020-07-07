振興三倍券7月15日上路，台北文華東方酒店搶攻報復性消費商機，宣布首度結合文華精品內指定餐廳自7月15日起推出《仲夏雙饗》餐飲優惠，凡於8家指定餐廳及酒廊單筆消費滿3,000元以上，即可額外獲贈價值6,000元加倍回饋的餐飲現金抵用券，現金抵用券限量發行3,000份，贈完為止。

台北文華東方酒店與文華精品共同推出的《仲夏雙饗》餐飲活動適用於酒店與文華精品內八間指定餐廳及酒廊，菜系與口味涵蓋粵、泰、義、歐式、或日式鍋物等，標榜不出國也能踏上寰宇食尚之旅。8家餐廳包括：台北文華東方酒店內的米其林一星雅閣中餐廳、米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳、M.O. Bar、文華餅房本館。

至於文華精品內適用餐廳包括：米其林餐盤推薦Thai & Thai泰式餐廳、米其林餐盤推薦但馬家涮涮鍋、但馬家鐵板燒、Cafe de LUGANO。消費者凡於上述餐廳單筆消費滿3,000元以上即可額外獲贈價值6,000元的現金抵用券，可於下次消費使用，抵用券票面價值與張數分別為：3張1,000元、4張500元、以及5張200元。單筆消費滿6,000元(含) 以上，最高折抵上限為1,000元 (不限使用抵用券張數)。單筆消費滿3,000元至5,999元，最高折抵上限為500元。單筆消費滿1,200元至2,999元，最高折抵上限為200元。每次用餐、單筆消費最高抵扣上限為1,000元。抵用券共限量發行3,000份，使用期限自7月15日起至12月30日止，但不適用於2020年8月。

8至9日、8月25日、12月24至25日。抵用券的使用亦不得與其它優惠、折扣或促銷方案合併使用。

(工商 )