蘇慧倫推出30週年紀念精選《生命之花》，日前邀來昔日恩師摯友分享過去點滴，包括周華健、伍佰、張震嶽、五月天瑪莎等。瑪莎一談到蘇慧倫，眼睛閃爍，當年蘇慧倫風靡樂壇，正好是他國三，讀書都聽著她的音樂，蘇慧倫首張專輯《追得過一切》，她留個學生頭，封面笑得很可愛，讓瑪莎直呼：「她好正！」

五月天去年演唱會邀請蘇慧倫當嘉賓，同台嗨唱，上台前，瑪莎特別提出想要與蘇單獨合照，瑪莎說：「我當時其實很不好意思，結果是被她拉著手臂一起合照，當下我整個人完全ㄎㄧㄤ掉，很緊張。」彷彿美夢成真。

伍佰曾與蘇慧倫合作〈被動〉、〈黃色月亮〉，獲得好評，伍佰形容：「玉女是什麼？她不是裝年輕或是裝可愛，也不是娃娃音，她就是很明白的存在，她的聲音甚至有點成熟慵懶，但又有點飄在人群之中。」伍佰先前玩塔羅牌，替蘇慧倫算出的牌是隱者，他笑說：「哇，她是隱者，有像有像，超準的！」並表示：「她不是很入世，也不是那麼出世，我不知道怎麼形容，她一出現就是蘇慧倫。」

至於周華健對蘇慧倫的印象則是來自於她跟成龍合唱〈在我生命中的每一天〉，他直言當時看到她和成龍合作，感覺不太適合，「可是他們放在一起就有神奇的化學效應，像是一個哥哥和妹妹。」他至今看蘇慧倫是很親切的小妹妹，直到現在她當媽媽，周華健仍喚她蘇小妹，周華健也認為她是天之驕女，聲音極具有辨識度，「你一聽就知道那是蘇慧倫，這就是最難得的。」

此外，蘇慧倫推出新作，外傳將在台北流行音樂中心開唱，該場地於9月5日開幕式，她可能第一位在北流辦個唱的歌手，對此，相信音樂表示：「請靜候官方消息公布。」

蘇慧倫推出新作。（相信音樂提供）

(中時 )