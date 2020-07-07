疫情衝擊觀光旅遊業，交通部長林佳龍今天卻表示，旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制，市場可藉疫情盤整、重新洗牌。此言一出引起外界撻伐，國民黨立委魯明哲批評，國家不需要推卸責任的官，更不缺把問題推到人民頭上的「幹話王」，呼籲林停止這種不負責任的發言，好好地用心體會來自基層的訴求。

魯明哲說，端午連假期間林佳龍才剛剛把國道塞爆的問題，推給國人不懂「趨吉避凶」、「要當個聰明用路人」，沒想到今天又再次原形畢露，準備把受疫情影響而倒閉的旅遊業慘況，說成是尊重市場機制，或是競爭力不足等，而完全不檢討自己政策失誤。

魯明哲質疑，這次林佳龍說說「尊重市場機制」、「沒競爭力逐步退場」、「觀光產業需要退場機制」等，完全就是一種先「打預防針」的概念，幫疫情過後恐將迎來的觀光業倒閉潮先行解套。

國民黨團總召林為洲也批評林佳龍已經習慣性不去承擔，碰到現象就講歪理卸責；以前是人民罵政府，現在是政府罵人民，林佳龍傲慢、沒有同理心，人民會抱怨一定是受到委屈了，否則要你交通部幹什麼？

林為洲也替業者說話，很多業者本來沒有疫情也經營得好好的，但疫情衝擊下他們實在沒辦法，這能怪業者沒有好好經營嗎？怎麼不去檢討振興有沒有到位？林佳龍講得很輕鬆說讓市場淘汰體質不良業者，但這背後都是一個一個家庭的生計，林佳龍又再講風涼話，難怪被罵。

(中時 )