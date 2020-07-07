瑪丹娜裸上身自拍。（圖/翻攝瑪丹娜IG)

61歲美國流行天后瑪丹娜（Madonna），向來是話題女王，近日她PO出裸上身自拍照，再次引起熱議。

作風向來大膽的瑪丹娜，在IG曬出一張上身全裸照，下身只穿黑色內褲，一手還拄拐杖自拍，並寫下「Everyone has a Crutch （每個人都有一支拐杖 ）」，10小時吸引60萬個讚。

瑪丹娜今年4月確診新冠肺炎，康復後，6月就為了聲援種族平等，響應「黑人的命也是命 」反種族歧視運動，無視腳傷，拄著拐杖現身跟人群一起遊行，不過又因沒戴口罩，意外引發不少爭議。

(中時電子報)