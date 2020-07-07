貿協黃志芳董事長(左)與駐臺使節團團長、尼加拉瓜達比亞大使共同於外貿協會50周年茶會體驗貿協與XRSPACE攜手合作的XR虛擬展覽館。（貿協提供）

外貿協會欣逢成立半世紀，7日於台北國際會議中心辦理成立50週年茶會，總統蔡英文、經濟部長王美花、國際貿易局長陳正祺、及超過50國駐臺使節、經貿機構代表、國內重要工商團體代表等超過200名貴賓，與貿協所有同仁一起慶祝這別具意義的時刻。

蔡總統致詞表示，貿協與臺灣企業攜手開拓海外市場的歷程，幾乎也就是臺灣經濟起飛、創造奇蹟的歷史，貿協協助中小企業帶著一卡皮箱走世界，在全球各角落寫下「Made in Taiwan的經濟奇蹟」，在臺灣的特殊外交處境下，在拓展對外關係的交流與合作上也扮演了重要的角色。

蔡總統指出，在黃志芳董事長帶領下，貿協近年來從「國家超級推銷員」升級為臺灣企業的「智慧整合者」，在新南向國家以臺灣形象展呈現我國軟硬實力；因應全球供應鏈重整及臺美關係密切發展，2019年貿協成立了「臺美商務交流中心」，成為臺美貿易及投資的鏈結平臺。未來可以協助台商布局美國市場，展現互惠、互利的競爭優勢。總統期貿協能持續協助中小企業，加快數位轉型，讓台灣的企業再次成為全球經濟的關鍵力量。

黃志芳表示，五十年來貿協不負使命，在台灣經濟發展的不同階段，帶領台灣企業走進全球市場，並且與時俱進，不斷調整服務內容，不但服務據點遍及世界五大洲，成為世界級展覽舉辦者及培育國貿人才的搖籃，更進一步提供數位貿協服務，深受工商界的肯定。面對數位科技快速崛起帶來的挑戰，貿協必須成為「數位經貿領航者」及「創新模式推動者」，藉由科技創新的力量，帶領企業進行數位轉型。

黃志芳表示，貿協3年前即開始推動「數位、科技、新貿協」的願景工程，這次疫情，貿協即成功利用數位科技力量，透過數位展覽、線上拓銷團及數位貿易課程等模式，幫助企業共度疫情難關。今年6月，貿協整合國內醫界及醫材業者，推出數位「臺灣國家防疫館」，將臺灣抗疫經驗及防疫產業能量推向國外，這不僅為臺灣醫療產業創造商機，也讓全球看到「Taiwan Can Help」，成為最佳數位轉型的典範. 在創新科技方，有鑒於未來的趨勢是虛實整合的世界，貿協不但不會落後，還要成為領先者。故邀請了周永明先生創辦的XRSpace共同開發領先全球業者的虛擬展覽館，並邀請在場貴賓一場實地體驗。

此外，貿協身為國家對外經貿戰略的前鋒，將會全力協助產業界落實國家六大核心戰略產業的國際合作與永續發展。

王美花指出，貿協對臺灣中小企業發展貢獻良多，在這50年讓臺灣的貿易數字翻了50倍，達到現今的6,140億美元；而貿協辦理許多世界頂尖展覽，讓臺灣隱形冠軍走向世界，雖然今年因疫情衝擊實體展覽，但5月經濟部與貿協一起思索如何推廣臺灣防疫產業，除了線上活動，經濟部也與貿協外館攜手合作，讓口罩、防護衣等優良產品讓世界看到，「今天大家看到貿協過去五十年輝煌的成就，雖然艱難，但非常有意義。」

黃志芳表示，未來貿協將不負國家交付的使命，以及各界的期待，將永遠走在最前線，與台灣企業攜手打拼，繼續航向未來五十年，共創台灣經貿新榮景。

(旺報 )