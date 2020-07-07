由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》將於明(8)日正式登場【職業覺醒，解放能量】三大職業改版，「法師」新增七項技能「魔法大師」、「緩速術」、「變形術」、「全部治癒術」、「集體魔法相消術」、「集體聖結界」及「集體緩速術」；「黑妖」破壞力及閃避數值全面提升；「槍手」新增技能「魔法彈:魔法相消術」；大幅優化各項能力數值、提升戰鬥力。歡慶三大職業改版，官方同步釋出【傲慢之塔頂樓紀念憑證製作】、【伺服器移民】、【beanfun!橘子支付合作】三項內容，玩家們最期待的移民活動將開放至8月4日23:59前，喜愛「法師」、「槍手」、「黑妖」的玩家們，準備迎接全新時代、體驗反轉戰役的強大變革！

《天堂M》【職業覺醒，解放能量】官方宣傳影片

三大職業7月8日正式改版，反轉戰役、主控戰局！

《天堂M》將於７月８日正式登場【職業覺醒，解放能量】改版，「法師」、「槍手」、「黑妖」三大既有職業全面進化，大幅優化各項能力數值、提升戰鬥力。

法師：新增技能「魔法大師」、「緩速術」、「變形術」、「全部治癒術」、「集體魔法相消術」、「集體聖結界」及「集體緩速術」；學習「魔法大師」後，部分技能冷卻時間減少，且裝備魔杖後攻擊轉為魔法傷害，並可學習範圍魔法「集體緩速術」、「集體魔法相消術」及「集體聖結界」；「變形術」讓敵方在一定時間內變身成「巨人」，且不得轉為其他變身；「全部治癒術」讓單一隊友回復大量HP，可無視隊友身上的不可回復HP狀態，例如「暗黑不死」及「神聖衝暈」。

《天堂M》法師改版介紹

《天堂M》法師新增七項技能，戰力全面提升(圖/遊戲橘子提供)

黑妖：原技能「狂暴」於血量50%以下即發動、且發動「雙重破壞」及「爆擊」機率提升；原技能「雙重破壞」發動機率調整為固定最大值；原技能「劍之護罩」更名為「暗影閃避(命運)」調整為被動技能；原技能「暗影緩速」調整為讓敵方移速下降，並追加視野減少效果；原技能「附加劇毒」及「毒性抵抗」整合成「毒性精通」，並調整為被動技能。

《天堂M》黑妖改版介紹

《天堂M》黑妖破壞力及閃避數值大幅提升(圖/遊戲橘子提供)

槍手：新增「魔法彈:魔法相消術」技能，可消除敵方身上的所有加成效果；原技能「死亡狙擊」調整為被動技能，使用「雙重射擊」十次將自動發射；原技能「衝刺」追加目標解除效果。

《天堂M》槍手改版介紹

《天堂M》槍手大幅優化各項數值，戰鬥力與生存能力增強(圖/遊戲橘子提供)

歡慶改版、三大活動同步釋出！伺服器移民開放至8月4日！

迎接三大職業改版，官方同步釋出【傲慢之塔頂樓紀念憑證製作】、【伺服器移民】、【橘子支付合作】三項內容，【傲慢之塔頂樓紀念憑證製作】開放製作「祝福的氛圍(活動)」、「龍之珍珠(活動)」、機率製作「珍貴的手環箱(活動)」等道具；【伺服器移民】開放至8月4日23:59前，想轉移伺服器的玩家務必把握這次機會；【beanfun!橘子支付合作】此次《天堂M》特別打造【職業覺醒，解放能量】三大職業的大型裝置造景，位於環球購物中心新北中和，於7月15日至8月31日，在環球購物中心任何分店使用「beanfun!橘子支付」消費，即可享有12%零用金回饋、每個帳戶最高可享200元，數量有限、敬請把握！詳細活動內容以遊戲官網正式活動說明為主。

《天堂M》傲慢之塔頂樓紀念憑證(活動)開放製作各項道具(圖/遊戲橘子提供)

《天堂M》於環球購物中心新北中和分店打造三大職業裝置，實際依現場裝置為主(圖/遊戲橘子提供)

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