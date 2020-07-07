中職樂天桃猿對戰中信兄弟的3局下出現5次盜壘成功，創下隊史新紀錄，僅次於單局6次的聯盟紀錄，尤其年輕好手陳晨威用「肉體疼痛」激起單局2次盜壘成功，個人累積20盜，成為本季最快20盜壘的球員，陳晨威「痛」得有價值。

中信兄弟與樂天桃猿力戰到3局下，桃猿隊打者戰況「慘烈」，打擊的狀況分別是陳晨威觸身球保送、林立三振、廖健富觸身球保送、林泓育三振。

幸好陳晨威、廖健富都有盜壘成功，推進壘包，加上陳俊秀四壞球保送，最後郭嚴文適時安打，猿隊立即攻得2分。

接著陳俊秀、郭嚴文雙盜壘成功，再度破壞中信兄弟投手德保拉的投球情緒，讓朱育賢獲得四壞球保送，猿隊滿壘，隨後林承飛再揮安打，猿隊再添2分，取得4比0領先

陳晨威在3局下連續盜二壘、盜三壘，單局2次盜壘成功，本季個人累積20次盜壘成功，成為第1位達成20次盜壘成功的球員。目前盜壘榜排名第2的是富邦悍將李宗賢的13盜。

(中時 )