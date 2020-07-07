韋禮安6日推出〈記得回來〉MV，並在西門町十字街頭的超大銀幕首播，韋禮安特地到西門町，透過超大銀幕觀看，直呼：「這應該是我第一次在這麼大的銀幕看自己的MV，真的很像在看電影，很有感覺，下一秒就想走進電影院了。」當天拍攝MV的回憶忽然全部湧上心頭，「感覺那天的辛苦都是值得的。」

他在MV不只獻出大尺度的螢幕初吻，更挑戰演哭戲，他當天原本情緒不到位，因太多工作人員圍觀，哭不出來，直到他帶著耳機走到角落，專心聽〈記得回來〉，全情投入後，他一回到鏡頭前，突然淚崩，哭到停不下來，最後還蹲在地上痛哭，久久不能自己。

在現場，他哭完後，慢慢整理好心情，敬業的他，詢問導演：「要再試一個嗎？」導演表示已很好，不用再演一次，而女主角程予希說：「在鏡頭前這樣演出很不容易，要改當演員嗎？」韋禮安笑著搖頭：「當演員真的好難！」此外，近來台灣疫情趨緩，韋禮安將11日在台中、高雄舉辦「禮上網來」巡迴音樂會，特別準備限量的「唯美MV劇照本」，詳情請鎖定索尼音樂臉書粉絲團。

(中時 )