瑞士職業男網名將費德勒（Roger Federer）已經被認為是網壇最偉大球員之一，他也努力經營自身品牌，英國媒體指出，費爸也要跟隨美國職籃傳奇球星喬丹（Michael Jordan），推出個人品牌球鞋，而且目前只有1000雙的數量。

費德勒在2018結束和知名運動品牌Nike長達24年的合作，改穿日本服飾品牌Uniqlo的服裝，他也透過法律要回個人Logo 「RF」的商標權，去年11月他成為瑞士公司On AG股東，參與設計個人球鞋「The Roger」，一雙定價200英鎊（約7564台幣）。

這雙費德勒專屬球鞋限量僅1000雙，有興趣的球迷可以透過商務應用程式Raffle預訂，費德勒也希望自己的品牌能慢慢像喬丹品牌一樣慢慢邁向成功，喬丹球鞋如今已經推出到第33代，2019年喬丹牌就在全球創下25億美元（約745.5億台幣）營收。

(中時 )