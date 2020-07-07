游珈瑄在片中與阿嬤相依為命。（台北電影節提供）

23歲的影壇新人游珈瑄，靠著自編自導自演的作品《家庭式》一舉入圍第22屆台北電影獎女主角、新演員以及短片等3大獎項，被外界看好是本屆的奪獎黑馬。年紀輕輕的她，大學就讀台北藝術大學電影創作學系，她透露，對電影的啟蒙來自於導演侯孝賢的《刺客聶隱娘》，「我高三的時候，因為媽媽很喜歡舒淇，所以就跟她去看了電影，結果一看我哭到不行，從頭哭到尾！」

她坦言在這個觀影經驗之前，都在看《哈利波特》等好萊塢片，所以當發現原來有這樣的電影時，相當衝擊，也影響了她的未來，「我好喜歡電影裡的人，第一次會覺得這樣的人是真的，或是感覺是真實發生在生活中的事，很活靈活現，我那時就想要拍這樣讓人有共鳴的電影！」

游珈瑄面對自己的入圍成績十分謙虛。（盧禕祺攝）

游珈瑄的《家庭式》寫實地講述高風險少女，在非正常家庭環境下所流失的純真。創作源自於自身的經歷和報導《廢墟裡的少年》，「我國中的時候，阿嬤當二房東把房間出租出去，也曾弄過賭場。當時一進屋子煙霧瀰漫，菸味很濃，看到大家在打牌的樣子讓我印象深刻」，她透露自己當時有可能與阿嬤同住，不過現實生活中她有機會選擇，但片中的少女只能在賭場與阿嬤相依為命，「對我來說，除了想把報導影像化，讓議題更容易被大眾看到外，也是抒發自己的回憶吧！」

她為了更能進入角色，獨自一人入住到拍攝所需的「家庭式租屋」中，從前置到拍攝完畢，整整獨自住了2週，她笑稱：「由於是老房子，半夜整棟房間木頭嘰嘰喳喳，加上場景被仿舊和外頭飆車族的轟隆聲，讓我整個人每晚都睡不好，不過也很符合角色不安的心情。」她強調《家庭式》能拍攝成功，不是全靠她一人，「除了美術的郭語彤外，副導陳韶君控場讓我很安心，執行導演林劭慈也幫了很多忙，讓我能把編劇、導演與演員的工作，分階段專心做好。」

游珈瑄獨自一人入住到拍攝所需的「家庭式租屋」。（台北電影節提供）

游珈瑄面對自己的入圍十分謙虛，反倒稱讚起北影很大膽，敢肯定獨立製片的作品，「我自認自己是很慢的人，不是聰明而是駑鈍的人，但我大學開始游泳時，體悟到我相較之下很有耐力。套用在表演中，也能說服自己不要擔心學習慢，只是需要時間就能做好。」

問起未來的發展，目前離畢業只差一張畢業證書的她，已經先到了《范保德》導演蕭雅全的工作室寫劇本磨練，同時鍾情於表演，把握每個試鏡的機會。她表示最嚮往法國女星蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）亦陰亦陽的表演，「她能夠超越性別的演出，是我很想做到的事！」台北電影獎頒獎典禮7月11日晚間揭曉得獎名單。

(中時 )