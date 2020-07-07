美股三大指數6日齊飆，科技股為主的那斯達克指數收漲逾2％再創歷史新高，科技股F4谷歌母公司Alphabet、蘋果、微軟和亞馬遜，當天市值同步破兆美元，重現新冠疫情席捲美國前達成的里程碑。

今年1月底，首見科技股F4市值同時跨過兆元大關，漲勢一路持續到2月，但之後疫情襲美導致美股重挫崩跌。

美股再見科技股四大天王連袂躋身市值兆元俱樂部，顯示矽谷科技業面臨新冠疫情全球大流行、經濟衰退及失業率創高，依舊展現韌性。

周一科技股F4中，電商龍頭亞馬遜股價表現最搶眼，終場飆漲5.8％，收在3,057.04美元，史上首度飛越3,000美元大關，當天市值達1.52兆美元，是拉抬標普500指數與那斯達克指數的最大功臣。

Alphabet收漲2.02％，市值達1.02兆美元，成為最新重登兆元俱樂部的科技股；蘋果收漲2.68％，市值達1.64兆美元；微軟收漲2.15％，以市值1.61兆美元緊追在後。 6月供應管理協會（ISM）非製造業指數升至2月來新高，中國經濟可望復甦帶動投資人樂觀情緒，暫時將美國新冠肺炎新增確診數激增拋諸腦後，美股三大指數周一同步勁揚。

道瓊指數終場大漲459點或1.78％，報26,287.03點。標普指數收高1.59％，收在3,179.72點。那斯達克指數收漲2.21％，以10,433.65點作收，再攀歷史高峰。

受惠於6月非農就業報告等美國經濟數據報喜，那指頻頻刷新歷史高點，標指自3月23日的收盤低點至今漲幅超過40％。

電動車龍頭特斯拉的季度交車進度優於預期，華爾街券商摩根大通調高其股票目標價，激勵特斯拉周一股價狂飆13.5％，收高在1,371.58美元，連續第5個交易日收紅。

網路叫車龍頭優步（Uber）同意以26.5億美元全股票，收購美食外送平台Postmates的消息，鼓舞Uber股價周一收漲6％。

(工商 )