歐盟執委會7日發布最新季度經濟展望報告，下修今年經濟預測，預估歐元區2020年GDP萎縮8.7％，縮幅較前次預估的7.7％擴大，歸咎於防疫封鎖措施的衝擊。歐盟執委會也將義大利今年GDP估值，由萎縮9.5％下修至萎縮11.2％，但德國今年GDP自萎縮6.5％上修到萎縮6.3％。

(工商 )