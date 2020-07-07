市場看好廣達（2382）第二季獲利表現，廣達昨日盤中攀高至76.2元、再度改寫短線高點，並持續改寫2015年6月以來的新高價，不過或許是股價相對已高，三大法人近期減碼頻頻，昨日共賣超1321張。

為了提高毛利率，廣達主動放棄不少低利潤的訂單，也因此讓出全球筆電出貨量一哥的地位，不過，COVID-19疫情帶來的WHF需求又急又猛，讓筆電客戶積極動起來，廣達受中國延後開工影響，第一季筆電出貨量僅有790萬台。

然而第二季廣達積極出貨，不僅一般筆電出貨量持續成長，以教育市場為主的Chromebook更是第二季筆電出貨量成長主力，Chromebook第二季在廣達的筆電出貨占比將跳升至3成以上，帶動廣達第二季筆電出貨量季增與年增都達雙位數，上半年筆電出貨量也將優於去年同期，由於4、5月筆電出貨量合計已達930萬台，第二季筆電出貨量有機會落在1300～1400萬台，幾乎比首季出貨量倍增。也因為筆電與伺服器出貨暢旺，廣達預期第二季營益率將能比第一季的1.3％上升。

面對下半年，廣達董事長林百里一反同業普遍認為第三季筆電出貨量高峰已過的觀點，日前公開表示，根據客戶需求來看，第三季訂單還是很強，筆電、雲端的需求都很不錯，對廣達來說是非常好的機會，第四季現在還不知道，但他對第四季維持正面與樂觀的看法。

在第二季獲利展望佳、第三季看起來也不錯下，廣達股價從6月中起一路漲升，昨日盤中不僅創下76.2元的波段新高，更是2015年6月以來的新高價，成交量也放大至1.4萬張之上，不過三大法人近來籌碼似有鬆動跡象，是廣達能否在除息前挑戰前波最高點91元的變數。

(工商 )