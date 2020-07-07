李唯楓睽違7年推出新歌〈螢光〉，透吐曾長達兩年嚴重失眠，只要閉眼就會焦慮到無法入眠，只能藉助酒精才能安然入睡，他在與心理醫生友人談話過程中，友人發現他有一些焦慮的小動作，告誡他，「你對自己太嚴格了，沒有辦法完全放鬆！」還警告他是焦慮症的高危險群，並透露，在看過的案例裡，這種極度壓抑且悶不吭聲的人格特質最可怕，「平常什麼事都沒有，如果有一件事接受不了，突然間就走掉了！」

他自認現在焦慮的情況已經好了近七成，從北漂回台後定居在宜蘭自宅，享受當地的慢生活，他不諱言，「我需要找到浮木來支持我走下去。」李唯楓在疫情爆發前夕回台過年，返台前拍了一部電影，連續六天的武打戲，都是夜戲拍到天亮，再加上飾演的角色本身不會武功，讓他在拍攝過程一直東摔西跌，摔到腰部疼痛不已，痛到走路如龜速般緩慢，還打無痛分娩時的針劑止痛。

回台後，他紮紮實實躺了一個月，中醫甚至警告他，「如果身體有十把火，你只剩半把火。」他才驚覺自己的身體早已超出負荷，因此回台的這段期間，他好好的把自己歸零思考未來的演藝規劃，體悟到，這些經歷挫折不是人生的盡頭而是邁向豐收的開始。

(中時 )