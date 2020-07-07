副總統賴清德強調濁水溪揚塵防治經費無上限，可能超過30億元。（張朝欣攝）

副總統賴清德7日在立委蘇治芬等人陪同下，前往雲林縣北港、麥寮等鄉鎮，關心農業、揚塵、長照等問題，強調農業4大福利，是為了確保台灣農業永續發展；濁水溪揚塵防治經費無上限，未來計畫一定會繼續執行，可能會超過30億元。

賴清德7日雲林之行走訪北港、麥寮、口湖、崙背4鄉鎮，在立委蘇治芬、農委會主委陳吉仲、衛福部次長薛瑞元等人陪同下，針對農業福利、濁水溪揚塵、偏鄉長照等問題，與地方民眾面對面溝通，深入了解在地需求。

賴清德在北港鎮與農民座談時表示，座談會主要是讓大家了解政府的農業政策如何照顧農民，之所以選在雲林，是因為雲林為農業首都。目前農委會的農民4大福利為3保1公道，3保是農業職業災害保險、農業保險、農民退休金制度，1公道為擴大保險範圍讓政策更公道。

賴清德參訪麥寮鄉社教園區長照大樓時，肯定台塑企業的支持，強調為了落實麥寮鄉的長照需求，會請衛福部全力支援；衛福部次長薛瑞元認為長照財源可由前瞻2.0支援，並建議與托育結合，成為長照托育綜合大樓。

針對濁水溪揚塵問題，賴清德說濁水溪風沙持續了數百年，嚴重影響居民生活，蘇治芬立委多次在立法院對此提出質詢，他當時擔任行政院長，全力支持揚塵防治計畫，經過3年的努力，地方都很肯定其成果。

賴清德指出，濁水溪風沙問題將拉到行政院的層次來處理，由水利署、環保署、農委會跨部會共同支援與承擔，經費無上限，未來計畫一定會繼續執行，經費可能超過30億元。

賴清德最後參訪口湖鄉成龍溼地、視察口湖鄉智慧養殖產業發「大南方計畫」，結束一整天的雲林之旅。

(中時 )