美媒：印度打算與俄羅斯簽署價值8億美元的軍購合同 20:432020/07/07 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度國防部批准向俄羅斯購買21架米格-29戰鬥機。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯衛星通訊社引述美國《國防新聞週刊》（Defense News）報導，印度國防部官員透露，印度打算與俄羅斯簽署價值8億美元供應武器及零件的國防合同。 印度國防部另一位官員向該週刊表示，印度請求俄羅斯迅速供應蘇-30MKI戰機、基洛級潛艇和T-90坦克的零件，以及用於俄產戰機、坦克、軍艦及潛艇的導彈和彈藥。 印度國防部上周指出，印度國防採購委員會批准向俄羅斯購買21架米格-29戰機，並對印度空軍現有的59架該戰機現代化升級，總價值超過9.84億美元。 (中時 ) #俄羅斯 #印度 #國防 #國防部 #戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍陸戰隊欠訓練導致膠艇翻覆？國防部長：第3次預演了 16:522020/07/03 軍事 海軍為落海官兵PO文祈福 網友湧入臉書集氣加油 07:312020/07/05 政治 陸戰隊翻艇意外 蔡英文要國防部盡速調查 09:492020/07/05 政治 海軍陸戰隊操演上兵不治 蔡英文：要求國防部儘速完整調查 11:022020/07/05 生活 總統促查明事故 藍委疑少校扛責 04:102020/07/06 社會新聞 歷史要原諒，但是絕不能忘記 04:102020/07/06 藝文副刊 依賴中國製 印禁令兩敗俱傷 04:102020/07/07 焦點新聞 影／吳怡農批漢光「表演」 國防部：傷害官兵平日努力 10:172020/07/07 政治 這是戰爭！美國媽媽用一招泡英式茶 惹火全英「動用三軍」 13:202020/07/07 國際 國防部特製「我們不作秀」影片刊播 打臉吳怡農 19:042020/07/07 軍事 國際熱門新聞 是要氣死英女王嗎？ 哈利王子要大英帝國懺悔 - 國際 不妙了！大批民眾湧入醫院重現 專家：美新冠疫情已淪自由落體 - 國際 招誰惹誰？伊凡卡分享這自拍美照 竟慘遭川普鐵粉圍剿 - 國際 室內要戴口罩！新冠會空氣傳播 全球數百專家聯手打臉WHO - 國際 這是戰爭！美國媽媽用一招泡英式茶 惹火全英「動用三軍」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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