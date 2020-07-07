俄羅斯衛星通訊社引述美國《國防新聞週刊》（Defense News）報導，印度國防部官員透露，印度打算與俄羅斯簽署價值8億美元供應武器及零件的國防合同。

印度國防部另一位官員向該週刊表示，印度請求俄羅斯迅速供應蘇-30MKI戰機、基洛級潛艇和T-90坦克的零件，以及用於俄產戰機、坦克、軍艦及潛艇的導彈和彈藥。

印度國防部上周指出，印度國防採購委員會批准向俄羅斯購買21架米格-29戰機，並對印度空軍現有的59架該戰機現代化升級，總價值超過9.84億美元。

(中時 )