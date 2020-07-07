香港新冠肺炎疫情再度升溫。有消息指出，因香港連日出現多起本土確診病例，疫情發展再度升溫，因此原定本周公布的「港版健康碼」，港府考慮延後推出，相關措施暫時沒有確切日期，需視乎疫情發展而定。

香港工聯會今日下午與政務司司長張建宗進行雙方晤談，共同商討「港版健康碼」的完成進度。區議會議員麥美娟表示，唔談過程中有針對因近日香港出現多起新冠肺炎確診病例，是否影響到「港版健康碼」延後推出，她引述張的回覆稱暫時沒有後續消息。並重申，香港跨境工作人士及跨境家庭十分需要「港版健康碼」，要求港府與陸方做好協調，盡快落實有關安排。

不過港版健康碼的推動也出現反對聲音，香港公民黨立法會議員郭家麒今日就表示，目前疫情出現新一輪的爆發，呼籲港府應立即暫停入境人士豁免檢疫的做法，並應暫停健康碼互認制度。

在此次香港疫情反彈前，港版健康碼計畫將申請民眾的核酸化驗結果上載至電子平台，並與廣東省政府採取資訊互認，往來粵港兩地時出示相關健康碼，可獲豁免接受14日強制檢疫。「港版健康碼」有效期為7日。

(中時 )