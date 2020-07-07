1名男網友在PTT上大嘆男女真的不平等。他透露，每當只要有女的PO文表示，請大家要小心這名渣男，還將照片個資等放上，再為了討拍述說一堆被拋棄的慘痛經歷，都得到許多人的認同回應。但換作是男生的話，立刻遭來網友的酸言酸語，還會被大罵真沒用，男網友不解為何有如此大的差距，力求各位鄉民的說法。

此名男網友認為，為何每次有女網友PO文自己被男友甩時，總是得來許多正面支持的回響。相反的，男生總會較少看到，即便有也時常招來辱罵，甚至還被說自己太爛，不是男人等說法。男網友相當不解，現今不是倡導男女平等嗎？怎麼男女戀愛的時後，男生總是備受抨擊的一方，女方總是討拍有效。

有網友精闢的歸納表示，女生發文自白被甩時，她們通常都會釋放出以下訊息。其一，我現在是單身喔；其二，我是很好欺騙的；其三，我很難過需要被安慰，往往這些消息一出，就會有很多正能量及心靈雞湯話語出現，甚至還鼓勵女生是適合更好的，然而卻沒有人質疑發文者的女生，是否自己有問題存在，將過錯推責在男性身上。

另一方面，假如是男生發文表達遭劈腿心情，網友認為將會釋出這樣的訊息用意。其一，男生是沒有人要的單身漢；其二，男生並不聰明，相對的有點笨；其三，男生抗壓很差，情緒管理不好。因此網友認為，男生愛情難過時，只會將難過放在心裡，也不會將心情表露而出。

網友大力贊成此名網友的想法，「給拍拍的人數真的差很多，男生會被酸爆」、「台灣男生真的世界前幾名可憐的」、「男生的部份，多半是不想多花時間在咎責」、「男生會被笑 女生會被安慰」、「女的哭哭=被欺負了=對方一定是壞人。男的哭哭=娘」。網友也認為正妹被欺騙時才會想到沒有好男人這點，「最機掰的是80％的正妹都被20％渣男騙走」。

男生若被女生騙了，一定不會被認定有什麼關係，網友也表示「我被渣女騙炮樓下要安慰嗎」、「說起來也算是欺壓男性的助力之一」、「男的講出來真的只會給人笑而已」。網友說現在兩性平權，常常聽到女生表示父權思維壓抑女性，但是輪到男生被社會框架纏住呢？「父權紅利啊 這時候女拳就都默默不作聲了」、「女權：這是父權迫害」、「這本來就是父權迫害男性啊」、「覺得男生應該要堅強不準哭是父權壓迫吧！」但因為男生不會任意表露情緒，因此爆炸後很可怕「因為男的爆炸就直接殺人了吧」。

(中時電子報)