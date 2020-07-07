王浩宇臉書。

民進黨桃園市議員王浩宇面對罷免運動，曾致電里長拜託支持。不過王浩宇的表叔、中壢區信義里里長邱仁德居然還設連署站「罷王」！對此，王浩宇在臉書上回應了。

邱仁德接受網紅專訪時表示，王浩宇跟他是姑表的叔侄關係。那為何要罷王呢？邱仁德表示，王浩宇用網路的力量、聲量，把他的聲勢拉到最高，然後經營「我是中壢人」，那時大家也看到這個年輕人蠻清新的一個形象，而他也用這樣一個方式選上議員。但王浩宇當選議員之後，有很多行為，應說有一點過頭了，稱大頭症也好，或換了位置換了腦袋也好，都是不正確的。

對此，王浩宇在臉書上表示，「其實，你一直沒有支持過我」，表示叔叔邱仁德過去都支持國民黨的陳學聖，甚至瞎挺到連陳學聖住在台北都能護航，現在卻說自己沒有政治立場，還拿宗教、親戚的身份在韓粉網紅直播中教訓他、說在他當選後變了？這讓王浩宇忍不住想問，「承認自己的政治立場，很難嗎？」

(中時電子報)