彰化縣長王惠美（前排中）、教育處長陳逸玲（前排右4）在去年的交接典禮上，與20位中小學校長大合照。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣109學年度國中小學遴選作業進入尾聲，彰化縣今年起改變遴選作業為1年1次，有多達48名中小學校長提出申請，非常踴躍！國中部分已完成，5校長皆留任，國小部分4人申請退休、15人異動、27人續留任，並有大園、育德和大莊等3校出缺，第二階段遴選將於8日當日中午前受理申請，下午公告後、16日進行遴選。

彰化縣中小學校長遴選過去一直都採取每年2次，卻因前年底提前作業，與往例規定需在12月至翌年1月之間不符，還尷尬卡在將卸任的前縣長魏明谷、與交接後新任的縣長王惠美任期之間，爆出爭議；遴選結果一度不被新的縣府團隊承認，直到教育部下公文才得以解套。

校長任期為每4年1任，可連任1次、留8年，僅辦學卓越的偏遠學校可開放連任2次、亦即最多可留12年。彰化縣政府決定從今年起，比照其他多數縣市改為1年1次遴選，對任期已過半的校長，形同遴選機會折半，心中多少會產生壓力，擔心若沒遴選成功，恐將回任教師、或被迫退休，也讓今年遴選申請特別熱鬧、踴躍。

第一階段遴選作業3日完成，有5名國中校長提出申請、都留任原校，分別為：信義國中小曹建文、彰安國中林麗觀、原斗國中小王心怡、竹塘國中黃仲平與二水國中陳靜宜。

國小校長部分，螺青國小許木村、大湖國小楊孟泰、新寶國小侯宏仁及二林國小游輝演等4位校長申請退休。偏遠小學中，埔心羅厝國小梁欽隆申請續留原校、展開第3任任期，而以藝術特色課程翻轉偏鄉學童學習的二林育德國小方啟陽，則為爭取在留任，新學期將調回芳苑故鄉新寶國小服務。

第一階段國小校長遴選結果，異動調任校長如下：田中國小許孝麟調任螺青國小、復興國小温景成調任田中國小、大園國小林國勳調任復興國小、育德國小方啟陽調任新寶國小、中正國小陳福順調任二林國小，福興國小謝鴻達調任中正國小，德興國小陳榮茂調任福興國小，大莊國小楊文娟調任德興國小、埤頭國小郭福麟調任大湖國小，內安國小江怜秀調任埤頭國小，茄荖國小石玲惠調任內安國小，秀水國小王材源調任茄荖國小，永光國小郭佳哲調任秀水國小。花壇國小林振茂調任育英國小，育英國小卓訓德調任花壇國小。

留任、續留原校者，包括：羅厝國小梁欽隆校長、三民國小江俊穎校長，曉陽國小許銘裕、南港國小陳鴻杉校長、好修國小熊黛綾、明聖國小葉振彰、饒明國小鄭權鑫、大村國小江淑芳、清水國小蕭睿瑜、源泉國小謝添裕、田尾國小王錦鴻、南鎮國小邱顯場、豐崙國小陳永堂、水尾國小林素鳳、成功國小陳靜婷、西港國小洪信德、芳苑國小吳偉誠、王功國小謝格倫、快官國小楊淙富、永豐國小陳國洲、田頭國小張樹閔校長；美豐國小陳靜德、三春國小吳聖威、長安國小吳貴枝、伸東國小王有煌、二水國小巫俊延、興華國小莊世雄等。

教育處指出，第二階段有大園國小（連動缺）、育德國小（7.5年任滿缺）、大莊國小（3.5年任滿缺）等3校開缺，8日當天中午前，開放給曾任校長與候用校長資格提出申請。遴選作業全部完成後，將於7月31日舉行聯合布達交接典禮。

(中時 )