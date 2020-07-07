國際扶輪3523地區由甫上任的阮虔芷地區總監偕同社友一行，今（7日）下午前往新北市智光商工舉行捐贈儀式。（智光商工提供）

國際扶輪3523地區由甫上任的阮虔芷地區總監偕同社友一行，今（7日）下午前往新北市智光商工舉行捐贈儀式。（智光商工提供）

國際扶輪3523地區由甫上任的阮虔芷地區總監偕同社友一行，今（7日）下午前往新北市智光商工舉行捐贈儀式。（智光商工提供）

由台北龍華扶輪社所發起「有愛無礙，送愛心給寒士及弱勢家庭之社區服務發展計畫」，國際扶輪3523地區由甫上任的阮虔芷地區總監偕同社友一行，今（7日）下午前往新北市智光商工舉行捐贈儀式。

此計畫主要援助對象是針對新北永和地區寒士及低收入戶家庭，提供職能發展及自力更生職能培訓計畫。該活動也與人安基金會、智光商工及永和民權社區發展協會共同參與。

新北市教育局長張明文、社會局長張錦麗、副議長陳鴻源、台北3523地區各扶輪社長及社友、等多位民間團體代表共同出席。

此計畫是由台北龍華扶輪社發起，前社長于殿永表示，本社歷經一年籌畫及努力，目前也邀請到國內外扶輪社及各方資源加入，並已通過國際扶輪全球獎助金的核准，現任社長張德榮也表示，會承先啟後並全力支持延續此計畫，經由此社區服務計畫的落實，希望只是一個開端，期許未來可以嘉惠更多需要幫助社區的單親媽媽及弱勢族群。

參與培訓計畫智光商工賢度董事長表示，由於是佛教辦學，以菩提樹為校樹，在校徽中更融入法輪及菩提樹葉，除了弘傳正道外，更要培育人才、服務社會。本次計畫得以順利推展，須歸功於陳炳輝校長與餐旅群科范之薰主任的大力支持，促成並投入參與扶輪社所發起計畫，提供學校資源讓有需要的弱勢族群，加入職能培訓計畫，提高自力更生的機會。

人安基金會是本次社區服務專案計畫援助對象單位之一，為幫助寒士及單親弱勢家庭順利就業。本計畫包含協助人安基金會在新北市永和區設立平安站，平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介、三節關懷等服務，此次活動主要目的是藉由與人安基金會合作，一起幫助窮苦人士重新站起來，投入職能培訓順利回到社會上工作，發揮有愛無礙、人飢已飢精神，讓社會充滿了無限的愛。

永和民權社區發展協會更是此次計畫最重要的單位，理事長邱秀蘭表示，感謝扶輪社及各界資源大力支持，也期待可以長期與智光商工與當地永和民權社區共同來努力，一起營造新北永和社區經濟得以永續發展，讓愛永不間斷。

(中時 )