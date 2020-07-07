1937年7月7日蘆溝橋事變發生地，盧溝橋名勝「盧溝曉月」。（國民黨臉書）

今天是七七抗戰紀念日，中華民國與日本於1937年7月7日發生在河北省宛平縣蘆溝橋的一起軍事衝突，為八年抗戰全面爆發的起點。台北市議員侯漢廷指出，當年有許多台灣人也投入對日抗戰，並列舉出10個教科書沒講的歷史事件。

侯漢廷今(7日)在臉書上表示，83年前的今天，盧溝橋旁一聲槍響，拉開全民族抗戰序幕。一批台灣兒女，拿起刀槍、奮不顧身投入了反日本侵略的抗戰，而且當時也引起不少台灣同胞共鳴，起而對抗日本殖民統治，侯漢廷還列出了10個教科書沒講的歷史：

故事1

1938年10月10日，台灣人為集中抗日力量，組織了「台灣民族革命總同盟」，並發表宣言指出，台灣革命鬥爭，在祖國的對日全民抗戰上，佔著極重要的地位。

故事2

七七事變當年，即發生「中華會館案」。中華會館是當時台人抗日聯絡的重要據點，是以日帝首先肅清所有在台的「中華會館」，株連達二百餘人。

故事3

1938年夏，抗日分子炸毀著名的久留米儲油庫，死傷日本守軍30餘名，焚燬可供日本平時六年使用的油量，給予日帝戰略物資嚴重的損害。此案搜捕甚久，株連亦甚廣。

故事4

1940年（一說為1941年），發生「台灣民族主義青年團案」。5月27日，小學教師李欽名等被捕，罪名是相約起義響應祖國，是為「五二七事件」或「朴子思想案」。此案株連達百餘人，多數酷刑致死，李欽名亦死於獄中。

故事5

1942年，發生「東港事件」。據日方報告：抗日分子歐清石、郭國基、吳海水等人，鼓動台胞起義，以配合國軍登陸作戰。他們募集資金，已在澎湖、高雄、東港等地購買漁船，預定在東港、枋寮海岸迎接中國軍隊。

故事6

1943年，瑞芳煤礦主李建興被密告在台建立抗日軍隊，並持有白崇禧、余漢謀的秘密信件。日軍大事逮捕李氏家族及煤礦工人達五百人之多，直到台灣光復，此案尚未審完，許多人在獄中遭刑求致死。1945年末，李建興提議組織「對日報復會」，惟因政府對日「以德報怨」而未果。

故事7

1944年春，發生「謝娥事件」。謝娥為留日外科醫師，一直想潛往大陸戰場，為負傷戰士醫療。並與陳炳基、郭宗清、唐志堂、黃雨生、劉英昌秘密討論「戰後，台灣就可以回到祖國懷抱」，計畫在日軍飲用水中下毒，以迎接盟軍登台。唯被告密而遭逮捕，雖受嚴刑拷打並被投獄，但謝娥拒絕和日本人合作，至光復才出獄。

故事8

1944年，又發生台北帝大醫學部學生蔡忠恕案，罪名為組織響應國軍登陸活動，據說株連達千餘人，酷刑致死者多人，蔡則於1945年6月遭盟軍轟炸，死於獄中。

故事9

1944年還發生「蘇澳間諜案」。為有美潛水艇在蘇澳海面浮出，台灣漁民引領二名美軍上岸，被日警偵知，大肆逮捕蘇澳一帶漁民，有70多人慘遭殺害。此事件在台灣光復後，由於家屬陳情才被揭露。

故事10

2020年，日本將釣魚台更名，彰顯其擁有主權及實際統治權，嚴重打擊台灣漁民生計。但駐日代表附和日方說法，以文字遊戲抹殺我方過去捍衛釣魚台之事實；民進黨政府還批評在野黨不批評大陸。台灣漁民欲出海保釣，被漁業署禁止。民進黨扭曲東海和平倡議，高喊「擱置爭議、共同開發」，卻對倡議核心的「主權在我」四字隻字不提。

最後，侯漢廷還說，盧溝橋的硝煙早已散盡、然而山河破碎、同胞逝去的殤從未被忘懷，並感嘆，「總督府的殖民陰影雖已消散，然而幽魂飄蕩、媚日的行徑未曾停止。」他還提醒台灣人，莫忘台人抗日歷史，我輩當自強。

(中時電子報)