中鋼的中能風場7日舉行環差會議，由於水下基礎設計變更，從目前原先四腳套管外，未來規劃使用三腳套管基礎型式，可減少打樁前置作業、基礎桁架安裝作業、船隻利用時間。不過環評委員認為，海域生態調查狀況需要再補充內容，要求8月底前補資料再審。

另外在在鯨豚觀察部分，開發單位希望改在安裝平台上監測，環評委員認為仍應考量保留至少2艘監測船，會議決議補正後再審。

(工商 )