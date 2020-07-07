迎接父親節到來，知名連鎖咖啡星巴克7日宣布，今年推出多款別緻的父親節蛋糕選擇，有6吋竹炭巧克力奶酒千層薄餅、6吋厚抹茶千層薄餅、6吋芒果香緹戚風蛋糕、6吋經典起司蛋糕、6吋檸檬塔，7月8日起至8月1日止在全台星巴克門市開放預購88折優惠，並提供A店訂、B店取貨服務！

星巴克表示，父親節即將來臨，今年星巴克特別推出醇厚成熟的大人風6吋蛋糕「6吋竹炭巧克力奶酒千層薄餅」，以巧克力海綿蛋糕為底，並以層層的竹炭薄餅，抹上法芙娜巧克力與貝禮詩奶酒內餡，醇郁豐富的口感加上竹炭粉染出低調的全黑色系，給爸爸帶來時髦的父親節驚喜。

另外，選用日本抹茶粉製作而成的「6吋厚抹茶千層薄餅」，主打濃郁的抹茶滋味，加上表層趣味的鬍子裝飾，別具特色；還有酸甜果香的「6吋芒果香緹戚風蛋糕」及「6吋檸檬塔」。今年星巴克還推出「零食折疊收納箱」，以帶點工業風格的摺疊收納箱，加上香蕉可可爆米花，搭配「咖啡隨行外帶盒」可外帶熱咖啡，是闔家大小一起野餐出遊的好夥伴。

星巴克表示，父親節檔期於7月8日起至8月1日止，在全台星巴克門市開放預購享88折，檔期首兩週（7/8-7/21）購買上述父親節指定6吋蛋糕或零食折疊收納箱，結帳還可獲得好友分享優惠一張，採累計方式，購買兩盒兩張、三盒三張等，以此類推。8月2日至8月8日恢復原價零售。

(工商 )