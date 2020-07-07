紙風車劇團為推廣兒童藝術不遺餘力，致力改善城鄉差距，走遍全台各鄉鎮紮根兒童藝術文化工程，使偏鄉兒童也能欣賞到世界級的演出，意義深遠，對國家社會貢獻良多。

紙風車劇團位於新北市八里區的幕後工作室，於6月6日凌晨遭祝融肆虐，目前各界均關心劇團狀況，透過不同管道，希望給予劇團協助，但紙風車劇團執行長李永豐堅持不接受各界捐助，以自立自強的精神，要儘快恢復劇團的表演。

高雄銀行在第一時間，及時提供相關紓困融資，7日舉行融資5,000萬元的簽約儀式，雙方由高雄銀行董事長朱潤逢與紙風車文教基金會執行長李永豐簽定意向書，同時文化部部長李永得亦蒞臨會場給予支持與鼓勵，希望藉由高雄銀行，積極協助其災後重建，齊力度過難關，以期紙風車劇團，永續紮根台灣文化再出發，愈燒愈旺，邁向傳承台灣文化新的里程碑。

高雄銀行指出，此次有機會參加此項紓困貸款融資，為社會公益做出回饋，深具意義。

(工商 )