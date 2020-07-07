海軍陸戰隊操舟預演突擊艇翻覆，造成2死意外，吳怡農首先批評軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，下午受訪時又說過去20年來台灣軍事狀況改變很多，應要跟著調整。晚間在發表臉書三戰軍方，演習的本質，應該是演練那些可能性高、派得上用場的項目。

海軍陸戰隊操舟預演突擊艇翻覆，造成2死意外，而負責此次訓練任務的楊姓少校，在辦公室樓梯間輕生。對此，吳怡農點出核心的問題，直言軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，而每年最大場表演就是漢光演習。

吳怡農直言不諱的說，軍隊訓練長期以來大多是為了「表演需求」，漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境有很大落差。只要順利完成表演、畫面好看，就算是達成任務，但只要操演持續為了作秀，而沒有實際的國防用途，訓練與裝備就不可能完全到位。

國防部7日對此也回應，每一年漢光演習都是最大規模的三軍聯合作戰演訓任務，國防部對部分不實評論要表達嚴正立場，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果。

吳怡農下午受訪時表示，過去20年來台灣軍事狀況改變很多，應要跟著調整，攸關現實狀況的演練，才更能符合將來可能面臨的狀況，宣傳跟練習、訓練要有平衡，資源分配、比重也要討論，應冷靜客觀談這件事，改變需要全社會、全國民一起推動，希望可以慢慢建立共識，而面對問題就是第一步。

晚間，吳怡農更在臉書發表意見，認為演習的本質，應該是演練那些可能性高、派得上用場的項目；應該展示對敵軍持續攻擊的能力；以及，若不幸敵軍成功登陸，能更加重對方傷亡的游擊戰與反抗作戰。演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯。

吳怡農強調，國防政策——尤其是作戰概念與任務——需要大幅革新。而改變，除了來自政府，還需要社會共識與決心。

(中時電子報)