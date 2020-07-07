新北市新店警分局安和派出所所長陳文全於日前轄區探訪時，從警友口中得知，創世基金會新店分會因疫情關係，物資匱乏許多資源無法透過活動得到贊助，基金會所需尿布及奶粉極度匱乏不足。
陳所長得知後立即聯絡轄區安和警友站站長陳建成，共同商討如何藉由民間力量幫助他們度過這次疫情所帶來的難關。
創世基金會是幫助植物人的愛心團體，因為疫情的關係讓基金會陷入困境，希望各界踴躍捐贈物資，能為基金會帶來及時雨度過難關。
經過協調聯繫，最後由安和警友站站長陳建成、安和派出所所長陳文全一起向轄內各民間企業發起愛心募款活動，募得物資後並於日前帶著尿布及奶粉等生活物資，訪視創世基金會新店分會，表達關懷慰問之意。
陳文全表示，希望藉由這次的活動發揮拋磚引玉的效果，讓地方上仕紳以及熱心民眾也能夠發揮愛心，關懷社會各個角落的弱勢族群，使他們感受到生存的力量及社會的溫情。
(中時 )
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