新北市新店警分局安和派出所所長陳文全與安和警友站站長陳建成一起關心創世基金會。（新店警分局提供）

新北市新店警分局安和派出所所長陳文全於日前轄區探訪時，從警友口中得知，創世基金會新店分會因疫情關係，物資匱乏許多資源無法透過活動得到贊助，基金會所需尿布及奶粉極度匱乏不足。

陳所長得知後立即聯絡轄區安和警友站站長陳建成，共同商討如何藉由民間力量幫助他們度過這次疫情所帶來的難關。

創世基金會是幫助植物人的愛心團體，因為疫情的關係讓基金會陷入困境，希望各界踴躍捐贈物資，能為基金會帶來及時雨度過難關。

經過協調聯繫，最後由安和警友站站長陳建成、安和派出所所長陳文全一起向轄內各民間企業發起愛心募款活動，募得物資後並於日前帶著尿布及奶粉等生活物資，訪視創世基金會新店分會，表達關懷慰問之意。

陳文全表示，希望藉由這次的活動發揮拋磚引玉的效果，讓地方上仕紳以及熱心民眾也能夠發揮愛心，關懷社會各個角落的弱勢族群，使他們感受到生存的力量及社會的溫情。

(中時 )