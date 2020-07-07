日前於花博公園舉辦的台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」中，現場出現一位「假coser」，沒穿內褲的她直接掀裙讓眾攝影師看光她的「黑森林」，除了引起社會大眾不滿，更遭coser圈、動漫圈大力撻伐，其中最關鍵的原因不外乎因為一個假coser的脫序行徑，連帶整個圈子受波及。

一位網友在Dcard發文指出，「圈外人脫軌行徑搞得cos圈&動漫圈烏煙瘴氣」認為這起脫序事件，已直接影響cos圈、動漫圈。原PO指出，「原本7月5日在花博舉辦的動漫創作展是ACG圈Cosplay圈共同的一大盛事，結果出現了一個非cos圈內的coser在現場沒穿內褲+引來一堆攝影師拍照（甚至還有攝影師直接上去喬姿勢）。」

原PO表示，這起事件不但引發主辦單位及當事人（coser）校方關切，更觸犯妨礙風化，無奈表示，動漫&cosplay在台灣都被視作是次文化，我們不求要變成主流，也不求大家要來理解，但至少我們希望大家可以不要帶著異樣眼光來解讀我們的文化。「......結果出了這件事，那些不了解我們的人就只會離我們越來越遠，動漫文化&cos文化的地位也就隨之越來越低了，超生氣。」

底下留言就有網友認同表示，很多不是圈內的人都會覺得這位小姐是coser，還很多人覺得公然猥褻罰款就好，「拜託，這位小姐在pf24的場子上公然露鮑，她被罰款，但coser和喜愛動漫或是從事動漫相關工作的人的形象也被她帶壞了，還說什麼做個社會實驗。」另有人說「動漫、cosplay在我看就是一個外在標籤而已，撇除標籤她就只是一個暴露狂。」

據了解，這名李姓女大生已休學1年多，校方特別出面澄清，與該社群資料不相符，然而女大生裸露行為已涉犯刑法第234條公然猥褻罪以及社會秩序維護法第83條，警方已進行偵辦並裁罰。至於是否有構成妨害風化罪、社會秩序維護法2罪仍存有爭議，但確實違反社會善良風俗。李姓女子強調，自己本來就沒有穿內褲習慣，否認是刻意露下體，原本只想要給男友拍，但其他攝影師卻利用「角度差」，不小心偷拍到。

(中時電子報)