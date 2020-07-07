樂天桃猿（Rakuten Monkeys）企劃「衝了啦」最終回將由滅火器樂團擔綱演出，無論已經畢業或尚未畢業的莘莘學子，有沒有棒球的夢想與棒球的人生都要「衝了啦」！特別在周日推出賽前棒球夢想共演，加入10號隊友，夢想起飛！

桃猿隊正在朝著總冠軍的目標前進，桃園這群學棒球的孩子在今年面臨了畢業，繼續在棒球上發展或選擇人生的另一條道路，報名中職選秀、升學、邁向更高級努力成長，未來都會繼續發光發熱。

在12日（周日）「衝了啦」的企劃尾聲，桃猿隊與滅火器樂團將為300位在地的小桃園男兒棒球代表舉辦另類的畢業典禮，透過愛與歌聲，一起接受10號隊友的祝福，在賽前共同為桃猿隊開球，並且帶來合唱演出。

賽前開場演出由平鎮高中、大溪高中、壽山高中、北科附工代表，加上在地社區棒球隊紅色閃電社區棒球、大勇假日聯盟等三百位小桃園男兒搭配滅火器樂團共同擔任，齊心協力為在地棒球，一起在全猿主場唱出勇敢與夢想。別開生面的在地棒球團結演出，絕對不能錯過！

滅火器樂團為Rakuten Monkeys帶來暌違許久的演出，為下半季初的動紫趴暖身，主唱楊大正表示，不管未來的路順利或艱難，桃猿要與10號隊友一起衝了啦！

(中時 )