中華郵政將發行體育郵票（109年版） 21:342020/07/07 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中華郵政將發行體育郵票(109年版)。圖／中華郵政公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為推展全民體育活動，中華郵政公司特以羽球、射箭、舉重及體操－鞍馬為題材，訂於2020年7月10日發行「體育郵票(109年版)」1套4枚，郵票面額分別為6元2枚、8元及12元各1枚。 郵票圖案結合運動與藝術，展現體能之力與運動之美。配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於7月8日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。 (工商 ) #全國 #郵票 #體育 #中華郵政 #中華郵政公司 也許您會感興趣 生活熱門新聞 三倍券綁哪張信用卡？這5張卡回饋不限名額 - 生活 搶中衛口罩！Pchome24h、Yahoo奇摩今天開賣 各家整理包出爐 - 生活 動漫展腿開開露下體...假coser素顏照曝光！網喊6字 - 生活 假Coser露下體臉書被灌爆！竟嗆：晚上打X太累 - 生活 疫情冬天一定來！何美鄉示警：再不採檢會爆出一堆人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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