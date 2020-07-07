為推展全民體育活動，中華郵政公司特以羽球、射箭、舉重及體操－鞍馬為題材，訂於2020年7月10日發行「體育郵票(109年版)」1套4枚，郵票面額分別為6元2枚、8元及12元各1枚。

郵票圖案結合運動與藝術，展現體能之力與運動之美。配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於7月8日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

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