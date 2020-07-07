第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第109場展覽邀請李秀芳老師展出璀璨繽紛的彩瓷，藉由藝術美化生活，讓民眾從「心」開始，歡迎各界蒞臨欣賞。

李秀芳老師潛心鑽研彩瓷創作18年，偏愛花卉綻放的璀璨與瑰麗，作品獨樹一格，長期推廣彩瓷藝術及致力於彩瓷創作上，尤其是在臺華窯接觸「高溫釉下彩」之後，讓她更上層樓，結合工筆與寫意混搭的畫風，展現作品獨有的鮮亮色澤與璀璨繽紛。

李秀芳老師眼裡與筆下的創作也都是自在奔放，她常以簡潔卻熱鬧的構圖，加上釉彩獨特的輕盈效果，將水份飽滿的淋漓感、鮮嫩多汁的鮮活感，以及大自然盎然的生氣完全展現，更添增多元豐富的表現性，創作不一樣的氣氛，除給人圓滿、喜悅、幸福的感受外，也帶來新奇、驚喜、欣喜與豐碩的美感享受，第一銀行文教基金會邀請您來一趟心靈之旅-與瓷邂逅。

展覽地點為第一銀行總行1樓大廳(臺北市重慶南路一段30號)，展覽日期為2020年7月7日至7月28日，展覽時間為每周一至周五9：00至15：30。

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