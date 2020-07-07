全台解封、餐飲市場回溫，為搶下午茶商機， 位於台北市中山區的台北國泰萬怡酒店，首度邀請大明星欽點使用的手工好派 PIETY「派。對」，以「英風台式茶食」為主題，於飯店大廳酒吧THE Lounge打造充滿英倫風格和巧食搭配的夏日午茶組合，自即日起至7月31止每周六、日限量供應，每套450+10%。

PIETY「派。對」被封為「手工派界愛瑪仕」，並是吳奇隆、余文樂等影視名人彌月禮盒指定品牌，該店手工派的派皮酥脆且層次堆疊，與軟、香、濃的內餡相輔相成，被烘焙師傅戲稱是「公主病」派皮。

國泰萬怡酒店本次推出的午茶套餐分為鹹甜兩種風味，「洛林鄉村鹹派組」，選用PIETY「派。對」可選擇獨家新創的「泰式打拋豬」、「潮間帶的襲擊」及「蒜你厲害」其中一款，讓喜歡嘗鮮的饕客們體驗特殊風味。「甜心派對組」則以網路熱賣的經典港式風味楊枝甘露派、法式蘋果派及檸檬派擇一作為搭配，享受盲烤派皮的酥脆及濃郁餡料帶來的豐富滋味。每組套餐另附PIETY「派。對」熱銷的松露香菜司康一個與經典唐寧茶一杯，讓司康控體驗與黑松露醬和新鮮香菜完美契合的手工鹹司康。

經典口味的鹹派首推以川味清炒海瓜子入派的「潮間帶的襲擊」，海瓜子的鹹香夾帶著Q彈花枝丸和鮮海菜，配上一口帶有阿薩姆紅茶特殊麥香的「英倫早餐茶」，滿滿海味和濃郁茶香就在嘴裡衝擊而出。甜派則是由消暑港點搖身一變的「楊枝甘露派」作為人氣擔當，選用台灣愛文芒果與紅柚粒，搭配獨家芒果泥與椰漿，再嚐上一口「香草菊蜜茶」，豐富的水果香氣和柔順芳韻的茶香滋味，所帶出夏日風情讓人大呼暢快。

(工商 )