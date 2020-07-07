世界摔角娛樂WWE知名的雙胞胎姐妹檔選手「貝拉雙嬌（The Bella Twins）」妮琪貝拉（Nikki Bella）、布莉貝拉（Brie Bella）不只是摔角場上最好的夥伴，兩人也一起懷孕，並在社群分享挺著孕肚的全裸沙龍照，吸引超過50萬粉絲按讚。

貝拉雙嬌是WWE相當受歡迎的選手，姐妹倆現在36歲，預產期都是今年夏天，兩人攜手為懷孕期間留下美美沙龍照作為紀念，而且一絲不掛，僅遮住重點部位。

妮琪貝拉曾和WWE傳奇選手約翰希南（John Cena）訂婚，後來兩人分手，妮琪參加「與星共舞（Dancing With The Stars）」節目時，和美籍俄羅斯裔舞蹈家切格溫塞夫（Artem Chigvintsev）墜入愛河，兩人已經訂婚，即將迎接第一個愛的結晶誕生，妮琪表示，懷孕是很神奇的一段旅程，她也擁抱身體因為懷孕帶來的改變，僅管全世界正因為新冠肺炎疫情相當嚴峻，人生還是擁有許多美好事物。

(中時 )