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Pregnancy has been an incredible journey so far, even through some of the toughest times we have faced in this world so far and through some of the most beautiful life changing times as well. I have embraced the changes of the human body, even though that can be tough at times. I have embraced the feeling of being uncomfortable knowing I am growing a life that will be one of my own. I have already felt the lioness in me come out even more knowing that I am ready to protect, teach, love and guide. And to go through all of this with my twin sister? Goodness I would say I am one lucky woman that God knew my timing of becoming a mom was divine. Can’t wait to meet you little boy in 4 weeks. ❤️🦋✨

Nikki Bella（@thenikkibella）分享的貼文 於 張貼

世界摔角娛樂WWE知名的雙胞胎姐妹檔選手「貝拉雙嬌（The Bella Twins）」妮琪貝拉（Nikki Bella）、布莉貝拉（Brie Bella）不只是摔角場上最好的夥伴，兩人也一起懷孕，並在社群分享挺著孕肚的全裸沙龍照，吸引超過50萬粉絲按讚。

貝拉雙嬌是WWE相當受歡迎的選手，姐妹倆現在36歲，預產期都是今年夏天，兩人攜手為懷孕期間留下美美沙龍照作為紀念，而且一絲不掛，僅遮住重點部位。

妮琪貝拉曾和WWE傳奇選手約翰希南（John Cena）訂婚，後來兩人分手，妮琪參加「與星共舞（Dancing With The Stars）」節目時，和美籍俄羅斯裔舞蹈家切格溫塞夫（Artem Chigvintsev）墜入愛河，兩人已經訂婚，即將迎接第一個愛的結晶誕生，妮琪表示，懷孕是很神奇的一段旅程，她也擁抱身體因為懷孕帶來的改變，僅管全世界正因為新冠肺炎疫情相當嚴峻，人生還是擁有許多美好事物。

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(中時 )

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