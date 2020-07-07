今夏自由自在出遊去。暑假迎來國內旅遊旺季，多家銀行針對民眾不同的交通需求提供刷卡優惠，包含租車自駕以及加油折扣，Money101金融比較平台建議，民眾的旅遊計畫應包含查詢各項信用卡優惠，為自己省下更多旅費。

計畫租車自駕的民眾，租車業者通常都會與銀行推出租車折扣方案，挑選指定信用卡結帳享有平日最高65折、假日68折的優惠。中租租車平日使用台新、玉山、聯邦、台企銀、華南、富邦、中信、花旗、國泰等晶緻卡別以上平日租車享65折，假日使用花旗、中信、國泰晶緻卡別以上享68折。

和運租車與台新、玉山合作，全卡友租車平日享6折，假日享8折。格上租車平日選擇VISA商務御璽卡想租一天送一天，相當於5折優惠，而使用MASTERCARD、VISA、JCB、美國運通白金卡等級以上信用卡於平、假日租車均享7折優惠。

民眾同樣也能善用信用卡省下油資，「卡」油水，賺回饋。國泰台塑聯名卡9月底前，每週三搭配加油金使用，自助加油滿25公升，汽油每公升最優降價3.2元，包含自助加油降1.2元/公升、加油金折抵1元/公升、週三加油25公升減25元。

聯邦全國加油聯名卡9月底前，新卡友申辦禮為「加油無限卡」，於登錄6個月內享不限次數自助加油每公升降3元、人工加油每公升降2元，限額3,500組；既有卡友於每週二自助加油享每公升降1.8元為最優惠。

中油Pay綁定中信中油聯名卡享8.8％回饋，回饋內容就包含兩種：「儲值加油金回饋」以及「點數回饋」。民眾先以「中信中油聯名卡」儲值享5％加油金回饋；再以儲值金支付油資，汽油每1元累積3點，柴油每2元累積3點，每100點可折抵洗車、中油複合商店消費，相當於3％回饋；御璽卡別每30元累積3點中信紅利，相當於0.8％回饋。

若不想受限加油站，Money101整理出市場上加油高回饋的信用卡，像是富邦J Points卡國內不限通路均享3％LINE Points回饋，其中就包含加油；花旗現金回饋PLUS卡不限加油通路均享2％現金回饋；另外，選擇以行動支付(Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等)加油結帳，永豐幣倍卡享6％回饋。

(工商 )