暑假到來，銀行針對暑假推出各大遊樂園最殺刷卡優惠，Ｍoney101金融比較平台提到，隨著肺炎疫情趨緩加上7月1日起交通部安心旅遊計畫以及經濟部振興券雙箭齊發，暑假國內旅遊見曙光。安心旅遊方案之一為19歲以下民眾於暑假期間可享不限次數免費入園，而多家銀行也看準陪同成年人的旅遊商機，祭出多項回饋。

國內兩大樂園聯名卡：玉山麗寶樂園聯名卡友以及新光義大聯名卡針對樂園消費、OUTLET購物都提供多樣好康。

玉山麗寶樂園聯名卡友購買門票享6折優待，原價900元，特價為540元，而除了購票優惠，在OUTLET MALL指定餐飲單筆消費滿699元送100元抵用券，也享有免費停車6小時，全家大小一同出遊處處都精省；此外，若選在7月13日、8月13日憑聯名卡購票入園，享全票買一送一，相當於5折優惠。

新光義大聯名卡則提供樂園全票85折優惠，不過，園區在7月1日起跟進安心旅遊活動，成人票均優待為580元，原價為899元，比刷卡還要優惠。

國泰世華與雄獅旅遊聯手推出國內16家農場、樂園購票最優49折，包含義大遊樂世界、宜蘭傳藝中心、朱銘美術館、遠雄海洋公園、綠世界生態農場等等，持卡人於雄獅旅行社訂購樂園門票，以小人國主題樂園門票為例原價799元，刷卡價為440元，劍湖山世界原價899元，刷卡價為460元。

熱門的主題樂園-六福村，其官網屬振興三倍券電商白名單，因此民眾也可以將綁定好的信用卡振興券作為支付工具，於官網購票更便宜，像是搭配一名19歲以下的安心旅遊免費入園對象，成人票只要550元(原價為999元)。

劍湖山世界門票以新光、匯豐、花旗、合庫、郵局的卡片支付享兩人優惠價1,298元(原價1,398元)，而國民旅遊卡支付享兩人優惠價1,099元。劍湖山也推出搭配一名19歲以下的安心旅遊免費入園對象，成人票只要500元(不限名額)，民眾持振興券(紙本或數位)於現場購票，同樣符合振興券消費，若使用信用卡支付，還能額外享有銀行的綁定加碼禮以及卡片原始回饋。

交通部安心旅遊計畫為凡未滿19歲民眾，於7月1日至8月31日暑假期間，享台22間遊樂園不限次數、不限平假日免費入園，包含麗寶樂園、六福村、劍湖山世界、九族文化村、義大世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國、小叮噹樂園、西湖渡假村、香格里拉樂園、東勢林場、泰雅渡假村、杉林溪森林生態園區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題園區、八大森林樂園、台東原生應用植物園等。

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