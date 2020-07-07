方大緯劇中為薛仕凌擔任人體模特兒。（台視提供）

薛仕凌在台視八點檔《生生世世》鍾愛藝術，帶好友方大緯到畫室參觀，方大緯看到薛仕凌未完成的人體像，自告奮勇當人體模特兒，大方將上衣褪去展露結實胸肌和手臂線條。方大緯劇中已數度大方展現身材，他特別請劇組提早通知，入鏡前猛做伏地挺身，增加畫面可看度下足功夫。

方大緯還透露，現場和導演討論時會出現引人遐想的對話，他笑著解釋：「因為跟導演有一起運動，不時會徵詢他的意見，所以兩人對話內容，有時旁人聽起來會有點奇怪，譬如今天『特別粗』，『特別大』等，但有在健身運動的人一聽就知道，不是故意要亂講話的！」

這場方大緯半裸戲在棚內拍攝，最讓薛仕凌感動的便是劇組怕方大緯著涼的小動作，他表示：「因為攝影棚冷氣超強，這場戲建德還要脫衣服，拍攝時工作人員特別將冷氣關小，超貼心的！」方大緯維持運動已有一段時間，目前每週都會運動三到四天，拍攝前再集中加強局部訓練。這場戲拍攝時因為必須一直維持一樣的姿勢，脫了上衣之後還要將肌肉維持蹦緊的狀態，方大緯笑說：「真的很累！尤其是壓腳板挺胸，維持一段時間真的會不太舒服。」

(中時 )