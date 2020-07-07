新北市衛生局30歲林姓女雇員3日在臉書自揭遭某治療機構廖姓前執行長性侵，6小時後即墜樓身亡，檢警為釐清林女死因及遭性侵案情，今（7）日偵察動作頻頻，上午解剖遺體，午後查訪林女前同事，晚間約談廖男。廖男否認性侵，稱與林女是交往近兩年的婚外情。

廖男與妻子晚間7時由律師陪同至警局說明，廖男一再向警方表示，與林女兩情相悅，絕無性侵情事。廖妻則表示，去年底懷疑先生外遇，在僱請徵信社後，發現先生與林女婚外情，事後先生也向她坦承出軌，但無性侵一事。

約1小時30分後，廖男等人迅速搭車離開，未對外發言。

今天上午新北地檢署檢察官率法醫至新北市立殯儀館解剖遺體，林女全身多處骨折，傷重死亡；性侵部分也依程序採檢送驗。林女的父母、兄長及數名友人接獲通知到場，眾人面容哀戚，不對外回應。

據了解，林女父母當場向檢察官提告廖男涉犯妨害性自主。

下午警方查訪林女任職治療所時的數名前同事，據了解，同事均稱，雖有察覺林女與執行長關係曖昧，但並未聽聞關於性侵的相關情節。

(中時 )