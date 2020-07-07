東高棒球隊因疫情，外界捐助金額減少，同發建設公司董事長廖敏雄（右三）得知後，霸氣捐100萬元。（張毓翎攝）

東高校長楊長鉿（前排右三）感謝縣長翁章梁居間協助，讓棒球隊能喜獲甘霖，度過疫情寒冬。（張毓翎攝）

國立東石高中成立於1997年，初期以社團方式發展，在各界支持及球員的努力下，年年表現不俗，孕育出許多棒球人才，棒球隊一年運作經費約600萬元，主要來自外界捐助，受到疫情影響，贊助金減少，同發建設公司董事長廖敏雄得知後，霸氣捐100萬元，支持學校繼續培育棒球人才。

30多年前，朴子少棒球2次獲得世界少棒冠軍，是市民引以為傲的運動，位在朴子的東石高中，是縣內唯一的高中端棒球學校，近年勇奪各項全國性大賽，去年在黑豹旗全國高中棒球大賽奪下季軍。

廖敏雄十幾年前悉知基層棒球的困境，認為行有餘力的時候，一定要幫助資源不足的球隊，曾任中華民國少年棒球聯盟及中華民國學生棒球運動聯盟會長，於2015年當選台灣棒球名人堂協會第3屆特殊貢獻類成員獎。

「棒球必須落地生根，不用四處挖腳」廖敏雄認為，東高堅持培養在地選手，他十分贊同，國小讓球員玩玩球，到了國中則打打球，高中時就要讓球員依未來志向選擇要走的路。

校方7日在校內舉行捐贈儀式，朴子市長吳品叡、縣議員姜梅紅、李國勝及球隊後援會等人士也應邀出席，縣教育處長陳添丁代表縣長翁章梁致贈感謝狀給廖敏雄的慷慨解囊。

地方也贈送一件繡有「廖敏雄」字樣及99號號碼的刺繡人偶給廖敏雄，象徵東高棒球隊「長長久久」；校方則致贈在今年玉山盃拿下生涯首場完封勝的投手劉嘉益球衣，感謝他對球隊的支持。

(中時 )