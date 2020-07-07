海軍陸戰隊操舟預演突擊艇翻覆，造成2死意外，吳怡農直言我們軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，而每年最大場表演就是漢光演習。國防部今（7）日回應，認為這樣說法傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果，而吳怡農強調，肯定國軍付出，但宣傳跟練習、訓練要有平衡。晚間更表示，演習的本質，應該是演練那些可能性高、派得上用場的項目。

前542旅少將旅長于北辰反駁吳怡農，他曾經在演習計劃單位工作過，實戰演練會影響經濟民生，在此前提下，國軍現在能演習的場地早被縮減至極小化！

于北辰指出，難道陸戰隊不想結合實戰部署，模擬實戰的演練嗎？當然想啊！可是會惹民怨啊！會洩漏作戰機密啊！這些都不是吳怡農當過兵就可以明白的啊！

吳怡農在臉書自豪是士官退伍，于北辰分析，軍人的事業在戰場，每年的漢光演習，就是國軍展現一年來「勤訓精練」的成效總驗收！透過演習可以讓對岸的敵人「警惕」、讓國內的人民「安心」、讓軍中士官兵「團結」、最重要的是，透過演習找「缺失」改進。

念佛經不見得參透佛法，于北辰最後說，支持陸戰隊！國軍最精實的勁旅！加油！

(中時電子報)