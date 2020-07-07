明(8)日中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後大臺北、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意短時強降雨及雷擊之可能，並有局部大雨發生的機率。各地高溫約在33至36度，特別是大臺北盆地、花蓮縱谷及南投近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，外出應留意防曬並多補充水份。

氣象達人彭啟明表示，這幾天臺灣西半部西南風和海陸風交會，造成中南部地區早上就有下雨現象，午後也有些局部陣雨，然而周四(9)、周五(10)起太平洋高壓稍微增強西伸，雨勢又會減少，天氣型態也會趨於穩定，不過高溫炎熱天氣會持續幾周，民眾務必做好防曬及補充水分。

彭啟明指出，許多民眾關心夏季颱風是否影響臺灣，根據模擬預測來看，整個西太平洋有利於颱風生成爆發的環境可能落在8月初，但不排除7月下旬也有颱風生成機會，所以7月是否有颱風還得再等等，不過今年颱風的生成是稍微落後氣候平均值。

氣象局預報顯示，受太平洋高壓及西南風沉降影響，已針對明天中午前後花蓮縣縱谷，新北市亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，另外臺北市，南投縣近山區或河谷則亮起黃色高溫燈號，請特別注意。

(中時 )